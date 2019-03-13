Власти Петербурга планируют по нацпроекту в 2019-2020 годах строить по 3,7 млн кв. м жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают в 2019-2020 годах вводить по 3,7 млн кв. м жилья в рамках национального проекта, сообщил ТАСС заместитель председателя городского комитета по строительству Евгений Барановский.

"На сегодня нам с Минстроем РФ удалось найти середину, нам оставили [по нацпроекту] на 2019-2020 года ввод по 3,7 млн кв. м", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Барановский уточнил, что этот показатель меньше, чем было введено в 2018 году. "Но прошлый год был рекордный по вводу", - добавил он. Как ранее сообщалось, строительные компании Петербурга в 2018 году ввели 3,9 млн кв. м жилья, что на 10,3% больше уровня предыдущего года.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в октябре - декабре 2016 года приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды".

Паспорт нацпроекта был утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам 24 сентября 2018 года. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годы свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и свыше 7 млрд рублей из внебюджетных источников.