Минстрой одобрил передачу обязательств по Urban Group новому застройщику

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ одобрил передачу обязательств по завершению проектов обанкротившегося девелопера Urban Group фонду "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства". Об этом сообщил в среду журналистам замминистра строительства России Никита Стасишин.

"Мы говорим о проектах Urban Group. Сегодня было принято (одобрено комиссией Минстроя РФ - прим. ТАСС) решение о передаче 65 домов в шести проектах, всех социальной инфраструктуры и инженерной внутри этих проектов для того, чтобы до конца 2021 года достроить все 65 домов и обеспечить жильем более 14,5 тыс. граждан", - сказал он.

Стасишин добавил, что окончательное решение о передаче обязательств компании-застройщику фонда вынесет Арбитражный суд Московской области. Заседание по этому делу назначено на 19 марта. Комиссия по согласованию передачи обязательств по проблемным объектам существует в Минстрое с 2016 года. Заключение комиссии направляется в суд, который рассматривает дело о банкротстве.

По словам замминистра, всего на завершение проектов Urban Group потребуется 67 млрд рублей. В части строительства жилья финансирование идет на 50% из федерального бюджета и 50% из бюджета Московской области. В части социальной инфраструктуры - полностью за счет региональной казны.

График завершения строительства домов

Стасишин добавил, что график завершения строительства домов обанкротившегося девелопера Urban Group будет опубликован 15 марта.

"Мы до конца этой недели совместно с ДОМ.РФ подготовим и доложим министру и вице-премьеру план и график достройки поквартально до конца 2021 года этих домов. И 15-го числа, то есть буквально послезавтра, график будет размещен на сайте ДОМ.РФ, чтобы все люди могли понимать, когда их дом будет построен и введен в эксплуатацию", - сказал он.

Стасишин напомнил, что до конца апреля 2019 года в эксплуатацию планируется ввести четыре дома Urban Group, а до конца 2019 года - еще порядка восьми домов. До конца 2021 года будут сданы все 65 домов.

Ранее в феврале 2019 года министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщала, что в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 47 зданий.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. 9 июля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: ООО "Ваш город", ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект", ООО "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено более 14 тыс. человек.