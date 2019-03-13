Минстрой разработает дорожную карту завершения долгостроев с федеральным финансированием

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минстрой России разработает дорожную карту, которая позволит достроить проблемные жилые объекты в российских регионах с привлечением средств федерального бюджета. Об этом журналистам в среду сообщил замглавы министерства Никита Стасишин.

"Правительство совершенствует законодательство для возможности скорейшего завершения строительства всех долгостроев в России. Мы разрабатываем дорожную карту, согласно которой будет возможно достроить проблемные объекты и на территории других регионов с привлечением федерального бюджета", - сказал он.

Замминистра добавил, что одним из объектов, который может быть достроен с привлечением федерального финансирования, может стать долгострой "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде. Квартиры по договорам участия в долевом строительстве в этом объекте приобрели более 1,8 тыс. граждан.

"У нас есть поручение вице-премьера Виталия Мутко провести аудит резонансного нижегородского долгостроя "Новинки Smart City" группы компаний "Квартстрой" и выяснить, сколько денег необходимо на достройку, поскольку помощь Федерации необходима", - сказал Стасишин.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области в свою очередь направят на завершение долгостроя более 400 млн рублей из регионального бюджета.

Как сообщалось, в настоящее время с привлечением федерального финансирования и использованием механизмов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства достраиваются дома обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group и красноярской компании "Реставрация".