Власти Тамбовской области к 2024 году переселят из аварийного жилья 1,5 тыс. человек

ТАМБОВ, 13 марта. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. человек благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" переселят из аварийного жилья к 2024 году в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщила начальник управлении ТЭК и ЖКХ по региону Светлана Григорьева.

"К 2024 году по проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" [входит в национальный проект "Жилье и городская среда"] в Тамбовской области будет переселено из аварийного жилья 1490 человек. Всего за шесть лет действия программы будет ликвидировано 26,7 тыс. кв. метров непригодного жилья", - сказала Григорьева.

По данным управления ТЭК и ЖКХ по региону, общий объем финансирования на срок реализации программы с 2019 по 2024 годы оценивается в 1,1 млрд рублей, из них 98% составят средства федерального бюджета. В 2019 году на расселение аварийного жилья будет выделено 89,6 млн рублей с софинансированием из областного и местного бюджетов в размере 1,8 млн рублей.

"За предыдущие восемь лет действия аналогичной программы с 2009 по 2016 годы в регионе удалось расселить все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года, а это - 74 тыс. кв. метров. Комфортные и безопасные условия проживания обеспечили 5 тыс. человек", - уточнили ТАСС в ведомстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.