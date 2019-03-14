Более 1 тыс. москвичей переехали в новое жилье по программе реновации с начала 2019 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Около тысячи москвичей переехали в квартиры в новостройках по программе реновации с начала текущего года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"С января текущего года в новые квартиры по реновации уже переехали жители 500 квартир - это около 1 тыс. человек", - сказал руководитель департамента Сергей Левкин, чьи слова цитирует пресс-служба.

На данный момент проходит переселение из 50 старых домов в 33 новостройки в семи городских административных округах. В текущем году планируется начать переселение еще из 50 старых домов.

Сейчас в рамках программы в столице строится 98 домов общей площадью около 1,2 млн кв м.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.