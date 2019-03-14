Порядка 4,5 млрд рублей нужно Саратовской области на достройку проблемных домов

САРАТОВ, 14 марта. /ТАСС/. Саратовской области потребуется порядка 4,5 млрд рублей для завершения строительства долгостроев, сообщил ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Тепин.

"В настоящий момент в списке проблемных домов числится 49 объектов. По нашим оценкам, на достройку всех домов требуется порядка 4,5 млрд рублей", - сказал он.

Тепин уточнил, что сейчас предпринимаются серьезные меры для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, которых в области около 3,5 тыс. "Мы ищем, пробуем различные подходы, механизмы, общаемся с жителями, застройщиками", - отметил он.

По данным министерства строительства и ЖКХ области, в 2019 году планируется сдать в эксплуатацию 10 долгостроев, столько же было сдано и в 2018 году.

В 2017 году спикер Госдумы Вячеслав Володин провел ряд встреч с дольщиками Саратовской области. После этого правоохранительные органы задержали руководителя компании "Фонд жилищного строительства", которого подозревают в мошенничестве.