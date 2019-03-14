Путин ждет от банков и застройщиков слаженной работы через эскроу-счета

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ждет, что банки и застройщики будут слажено работать по новому механизму финансирования строительства, чтобы наращивать его темпы, а не снижать. Об этом заявил президент на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы все понимаем, что это [эскроу-счета] - новый для отрасли инструмент, и мы все вместе должны наладить работу так, чтобы не снижать, а последовательно наращивать темпы строительства. Конечно, уже по новым принципам финансирования", - сказал Путин. Он подчеркнул, что важнейшее значение в этом процессе имеет четкое прозрачное взаимодействие банков и компаний, создание стимулов для банков кредитовать стройку.

Президент также подчеркнул, что должны быть понятными источники финансирования социальной и инженерной инфраструктуры. "Мы уже говорили много раз об этом, встречались со многими коллегами [из строительной отрасли] на разных уровнях. Если остались вопросы - прошу высказываться", - резюмировал президент.