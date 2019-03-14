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Путин призвал вернуться к ставке по ипотечным кредитам 8% и ниже

Президент отметил, что к 2024 году нужно вернуться к 7,8-7,9%
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/.ТАСС: Негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным, теперь нужно вернуться к ипотеке 8% и ниже. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде РСПП.

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"К сожалению, чуть-чуть ипотека подросла, была 9,56%, по-моему, сейчас 10,5-11% в среднем. Нужно идти вниз, возвращаться. Тем более, что как Минэкономразвития считает, негативный эффект от поднятия НДС, слава богу, считается исчерпанным",- сказал он.

По словам Путина, это должно привести к снижению ставок. "Нам нужно вернуться к практике 8%, а к 2024 году 7,8-7,9%, ниже 8% должно быть",- сказал Путин.

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