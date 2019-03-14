Эксперт предложил ввести мораторий на снос проблемных самостроев на Кубани

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Участник рабочей группы Госдумы по защите прав обманутых дольщиков, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор считает, что в Сочи необходимо ввести временный мораторий на снос самовольных построек, которые из-за неверного оформления документов могут быть снесены. Отсрочка позволит провести оценку объектов и не оставлять людей без крова.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос этих объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.

"Мы сейчас пытаемся предложить мораторий временный на снос таких домов (признанных впоследствии самостроями), для того, чтобы действительно не спешить, а дать оценку на федеральном уровне таким объектам для того, чтобы защитить людей. [Инициатива] разрабатывается. Мы сейчас формируем это предложение на базе центра, на базе наших экспертных рабочих групп, дальше будем направлять в Госдуму, в правительство", - сказал ТАСС Моор.

Он уточнил, что для введения этого правового механизма нужно обосновать инициативу, собрать примеры, когда суд по непонятной причине поменял свое решение о сносе узаконенной постройки. По его словам, пока жители, столкнувшиеся с такой проблемой, могут обратиться с коллективным письмом в прокуратуру Краснодарского края. "Сегодня есть определенные механизмы, которые могут позволить это делать - на платформе прокуратуры Краснодарского края создана рабочая группа по проблемным объектам. Она рассматривает периодически индивидуально каждый объект и ищет решения <…> людям нужно написать коллективное обращение", - добавил эксперт.

Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы президиума генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков Александр Якубовский сообщил ТАСС, что "индивидуально каждый объект должен оцениваться с точки зрения несущих конструкций".

"Первый показатель, на мой взгляд, - это его состояние. Если объект в нормальном состоянии не противоречит градостроительным нормам в муниципалитете, не несет угрозу жизни и здоровью людей и не обременен правами третьих лиц, - такие объекты должны вводиться. Мы будем сейчас анализировать происходящее в городе Сочи: та ситуация, которая происходит, не совсем правильная", - считает он.

Решение о сносе

Ранее СМИ сообщали, что в Сочи власти санкционировали снос 600 самовольных построек, в их числе оказались многоквартирные дома. В 2018 году были внесены изменения в Гражданский и Градостроительный кодексы и другие нормативные акты, которые установили алгоритм взаимодействия органов государственной и муниципальной власти по выявлению таких объектов, были определены ответственные за принятие решений по выявленным объектам самостроя. Отмечалось, что собственник может самостоятельно привести объект в соответствие с установленными требованиями, либо снести объект.

В 2016 году администрация Сочи выдала разрешение на строительство комплекса "Арт Лайт Сити" - шести трехэтажных зданий, по факту же было возведено восемь пятиэтажек, застройщик пытался узаконить их через Адлерский районный суд в 2017 году. Суд решил сохранить объект в измененном виде, но решение было вынесено без представителя администрации, в связи с чем власти подали апелляцию в Краснодарский краевой суд, который в октябре 2018 года отменил решение Адлерского. Также в феврале 2019 года администрация города подала иск об изъятии земельного участка и о сносе зданий комплекса, сейчас там действуют обеспечительные меры, жители не могут попасть в квартиры.

Как сообщали ТАСС ранее в администрации города, три многоквартирных 14-этажных дома на улице Белорусской в Сочи, на крыше которых собственники жилья, пытаясь привлечь внимание к дому, написали SOS, признаны судом самовольными постройками и подлежат сносу. В 2018 году этот дом также был признан судом законным. По данным мэрии города, объекты по улице Белорусской возведены с нарушением градостроительных и строительных норм, отсутствуют гарантии безопасности возведенных объектов, создается угроза жизни людей, которые будут проживать в этих домах. Власти Сочи для решения проблем собственников незаконно построенных домов, подлежащих сносу, сформируют рабочие группы.

В 2016 году суды на Кубани вынесли 144 решения о принудительном сносе незаконно возведенных объектов на территории региона. В 2006 году в реестре самостроев было зафиксировано 7416 объектов, в период с 2016 по 2018 годы этот показатель не превышал 1,7 тыс.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к сносу 54 объектов строительства в Сочи, которые признаны судами незаконными постройками. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что министерство следит за ситуацией со сносом самовольных построек в Краснодарском крае. По его словам, власти должны включиться в решение вопросов и не допустить, чтобы люди остались без жилья.