Власти Новгородской области переселят из аварийного жилья более 2 тыс. человек к 2024 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Новгородской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" до 2024 года переселят из аварийного жилья порядка 2,4 тыс. человек. На эти цели будет направлено 2,2 млрд рублей, сообщила в четверг ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Ирина Николаева.

"По проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" [входит в национальный проект "Жилье и городская среда"] расселяются многоквартирные дома, признанные аварийными, до 1 января 2017 года. В ближайшее время правительством Новгородской области будет принята программа в соответствии со всеми требованиями нацпроекта на 2019-2024 годы, в которую включено 140 домов площадью 41,7 тыс. кв. м, там проживают сегодня 2,3 тыс. человек", - рассказала Николаева. Она добавила, что всего в реестр аварийного жилья области сейчас включено 86 тыс. кв. м.

В программу вошли дома, расположенные в Великом Новгороде и поселениях 10 районов области. На расселение в целом направят 2,2 млрд рублей - 97% из "Фонда содействия реформированию ЖКХ", остальные средства вкладывает региональный бюджет. По словам министра, в программу входят только многоквартирные дома, которые признаны аварийными в результате физического износа. С 2019 года изменились характеристики предоставляемых жилых помещений и многоквартирных домов, в которых они расположены. Новое жилье должно быть более высокого качества, чем раньше.

"Дома, куда мы будем расселять людей, теперь не могут быть каркасными или деревянными, только каменными и классом энергоэффективности не менее B. То есть должно быть хорошее остекление, доводчики на входных дверях, приборы учета. В квартире обязательно должен быть санузел с душем или ванной, локальная или централизованная система водоотведения, водоснабжение, система отопления централизованная или индивидуальная, предусмотрены требования к отделке помещений, то есть жилое помещение должно быть благоустроенным", - сказала Николаева.

При этом власти по-прежнему имеют право построить новое жилье или купить на первичном или вторичном рынке. "Проект строительства в обязательном порядке будет проходить госэкспертизу, а приемку помещений осуществлять комиссия, куда должны входить все надзорные органы, от санитарных до строительных", - пояснила глава ведомства.

Программой переселения из аварийного жилья 2013-2017 годов в Новгородской области было охвачено более 50 тыс. кв. м жилого фонда.