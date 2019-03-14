Единороссы предложили давать ипотечные каникулы тем, кто ждет второго ребенка

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает максимально расширить перечень оснований для предоставления так называемых ипотечных каникул, включив в него подготовку к рождению второго ребенка. Об этом заявила в четверг член общественного совета партийного проекта "Крепкая семья", депутат Госдумы Татьяна Цыбизова на заседании внутрипартийной дискуссионной площадки "Благополучие человека" на тему "Доступная ипотека - шаг к семейному благополучию".

"Нужно предложить одной из причин для получения ипотечных каникул повторную беременность", - заявила она.

Парламентарий считает, что "в настоящее время обладатели ипотеки крайне редко планируют вторую и последующую беременности только потому, что хотят как можно быстрее погасить этот кредит".

Введение "ипотечных каникул" предложил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что речь идет об отсрочке по платежам для граждан, которые лишились дохода, что "даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок".

В начале марта председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект. Согласно ему, каникулы станут возможны для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней.