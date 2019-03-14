Долгострой "СУ-155" ввели в эксплуатацию в Подмосковье

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Очередной долгострой обанкротившегося девелопера "СУ-155" введен в эксплуатацию в подмосковном Звенигороде. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 14, который начинала строить компания "СУ-155" в микрорайоне 2, 3 района Восточный в Звенигороде", - говорится в сообщении.

По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, которые цитируется в сообщении, ключи от квартир в этом доме получат 127 семей.

Строительство этого корпуса началось декабре 2013 года, но была заморожено в связи с банкротством "СУ-155". Новый застройщик "Стройпромавтоматика" возобновил работу в июне 2016 года. Это же компания завершает строительство еще пять объектов "СУ-155", расположенных в Звенигороде.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-Строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. При этом компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России.