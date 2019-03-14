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Мутко: изменение промежуточных показателей нацпроекта о жилье не затронет базовые цели

Вице-премьер отметил, что государство не отказывается от цели достичь уровня ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к концу 2024 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Корректировка промежуточных целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда" не затронет базовые цели по достижению к концу 2024 года ежегодного ввода жилья на уровне 120 млн кв. м, сообщил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщил, что в паспорте нацпроекта будут скорректированы показатели ввода жилья на 2019, 2020 и 2021 годы в сторону уменьшения. Объемы предполагается установить на уровне 72,26, 75,53 и 79,89 млн кв. м соответственно. В опубликованном паспорте объемы ввода на эти три года указаны в размере 88, 98 и 94 млн кв. м. Кроме того, будет уточнен и стартовый показатель по вводу на 2018 год. Решение о внесении изменений в паспорт нацпроекта министр объяснил макроэкономическими факторами. Право корректировать показатели нацпроекта ранее было предоставлено Минстрою по итогам заседания президиума Госсовета по нацпроектам.

"По вводу жилья: мы полностью меняем систему финансирования стройки, будет адаптация и некоторое снижение, но у нас сейчас 132 млн кв. м в стройке. По ипотеке могут быть коррективы, мы видим, что ставки в последнее время росли. Так что у нас есть показатели, которые нужно посмотреть еще раз, но наша главная задача - 120 млн кв. м в 2024 году, и мы не отказываемся от этой цели", - сказал Мутко.

Он пояснил, что корректировка показателей нацпроекта по вводу жилья обусловлена трудностями переходного периода от привлечения средств дольщиков к проектному финансированию, а также связана с макроэкономической ситуацией.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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