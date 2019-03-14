Ленобласть в 2019 году направит 1 млрд рублей на расселение из ветхого жилья по нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют в 2019 году направить за счет реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" 1 млрд рублей на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

"В рамках национального проекта ["Жилье и городская среда"] в 2019 году на содействие обеспечению жильем граждан Ленинградской области планируется направить 1 млрд рублей", - сказал он.

Москвин уточнил, что основное мероприятие этого проекта в области - расселение аварийного жилья. "Его мы будем реализовывать и через покупку на вторичном рынке, и через строительство новых домов в муниципалитетах, где нет вторичного рынка", - пояснил собеседник.

Он добавил, что на эти цели до 2024 года по нацпроекту планируется направить 12 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Ленинградской области введено более 2,6 млн кв. м жилья.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в октябре - декабре 2016 года приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". Паспорт нацпроекта был утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам 24 сентября 2018 года. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годы свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и свыше 7 млрд рублей из внебюджетных источников.