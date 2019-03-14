Мутко заявил о необходимости субсидирования ипотеки при росте ставок

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Субсидирование ипотеки будет необходимо, если ставки по жилищным кредитам продолжат рост, рассказал в четверг журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

"Президент поручил правительству и банковскому сообществу смотреть, чтобы траектория изменения ипотечных ставок повернулась в сторону 8%, как это указано в национальных целях. Если мы не будем наблюдать такой тренд, необходимо переходить к субсидированию, ставить задачу по снижению ставок в первую очередь госбанкам", - сказал Мутко.

По данным Банка России, в 2018 году было выдано ипотечных кредитов на 3,013 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель банков на начало 2019 года достиг 6,37 трлн рублей, увеличившись за 2018 год на 23,5%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.

Вице-премьер также заявил, что более половины строящегося жилья в России будет соответствовать критериям, которые позволят его застройщикам не переходить на эскроу-счета и завершить проекты по старой схеме финансирования.

"В настоящее время у нас в стройке находится 132 млн кв. м жилья, из них, по прогнозу, для 71 млн строительная готовность превышает 30%, то есть эти проекты могут быть реализованы по прежним правилам долевого строительства", - сказал он.

При этом он добавил, что застройщики примерно 11% жилых площадей могут столкнуться с трудностями при переходе на работу по эскроу. Ранее сообщалось, что, по экспертным оценкам, проблемы могут возникнуть у застройщиков трети жилых площадей.

"У нас получается, что, по прогнозам, застройщики 8,6 млн кв. м получат банковское финансирование или уже имеют кредиты. И самая большая проблема - это 14 млн кв. м, их застройщики не имеют кредитов и никогда не имели. Это около 11% строящихся площадей, у нас есть понимание, какие меры поддержки им оказать, разработан специальный механизм, чтобы права дольщиков были соблюдены", - сказал Мутко.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности (согласно проекту Минстроя, на уровне 30%) и объема привлеченных средств по ДДУ (10%).

Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.