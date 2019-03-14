Опыт Белгородской и Воронежской областей ляжет в основу предложений кабмина по ИЖС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство России использует опыт Белгородской и Воронежской областей при разработке предложений по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, курирующий в кабмине вопросы строительства и регионального развития.

Разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) поручил ранее правительству и Центробанку (ЦБ) президент Владимир Путин. Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу до 25 марта 2019 года разработать предложения по стимулированию ипотечного кредитования под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

"Мы работаем над некими предложениями по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Именно на опыте Белгородской области, Воронежской области. Я встречался с губернаторами, мы подробно говорили", - сказал он.

По словам Мутко, главы этих регионов "в свое время подумали на перспективу": выкупили земли и перевели их в собственность субъекта, ввели ограничения по высотности зданий, выделили деньги на инженерную подготовку земли и субсидирование ставок по ипотеке.

По итогам 2018 года в Белгородской области было сдано в эксплуатацию более 1,21 млн кв. м жилья, 85% из которого относятся к ИЖС. По показателю обеспеченности жильем в расчете на одного жителя регион к началу 2019 года находится на третьем месте среди субъектов РФ.