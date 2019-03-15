Более 350 молодых волгоградских семей получат в этом году госпомощь на улучшение жилья

ВОЛГОГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Волгоградские власти планируют в 2019 году предоставить поддержку по улучшению жилищных условий 353 молодым семьям по региональной программе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

"Участие в нацпроекте "Жилье и городская среда" обеспечивает региону дополнительные возможности для реализации региональных приоритетных проектов и программ по улучшению жилищных условий граждан. В 2019 году 353 молодые семьи получат государственную поддержку на решение квартирного вопроса",- сказали в пресс-службе.

В областном комитете строительства уточнили, что размер поддержки определяется, исходя из общей площади жилого помещения, числа членов молодой семьи и норматива стоимости одного квадратного метра. Социальную выплату можно использовать на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, оплату договора подряда на возведение частного дома или договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, оплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного займа.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.