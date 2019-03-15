Инженерную инфраструктуру ЖК "Царицыно" передадут новому застройщику до конца апреля

"Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство АО "Мосотделстрой №1" о передаче ему от АО "МКХ" построенных объектов инженерно-технической инфраструктуры. К ним относятся внешние сети электроснабжения, теплоснабжения, водопровод, канализация", - сказала председатель ведомства Анастасия Пятова, чьи слова цитирует пресс-служба.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Объекты инженерно-технической инфраструктуры проблемного долгостроя ЖК "Царицыно" передадут по решению суда новому застройщику "Мосотделстрой №1" до конца апреля 2019 года. Данная процедура необходима для завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию объекта, сообщили в пятницу в пресс-службе Москомстройинвеста.

Она пояснила, что данное решение позволит городскому застройщику завершить строительство жилого комплекса и исполнить обязательства перед дольщиками. Процедуру передачи объекта планируется завершить до конца апреля 2019 года. По словам Пятовой, проблем с финансировании строительства жилого комплекса нет.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году группой компаний "Настюша" с привлечением средств дольщиков. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Застройщик ЖК "Царицыно" заключил 4017 договоров долевого участия, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилья было приостановлено.

Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, которым стал "Мосотделстрой № 1". Летом 2018 года Минстрой РФ одобрил нового застройщика.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд Московской области принял решение о передаче "Мосотделстрою № 1" объектов незавершенного строительства ЖК "Царицыно" и обязательств бывшего застройщика. В конце декабря прошлого года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права общей долевой собственности на объекты жилого комплекса.