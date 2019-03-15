Продажи квартир в новостройках Москвы выросли в феврале почти на треть

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Число сделок по продаже квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ) в Москве в феврале 2019 года выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В феврале 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7 207 договоров долевого участия на жилую недвижимость, что на 33,6% больше, чем в январе текущего года (5 394 ДДУ) и на 29% выше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении ведомства.

В Росреестре также отметили рост числа сделок по договорам купли-продажи жилья. "В феврале 2019 года управлением зарегистрировано 12 197 прав, что на 24% превышает показатели января (9 853) и на 20% выше аналогичных показателей 2018 года (10 139)", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, также зафиксировано увеличение числа сделок с привлечением ипотечных кредитов. В феврале Росреестр зарегистрировал 7001 ипотеку, что на 26% больше, чем в январе 2019 года и на 40% больше, чем в феврале 2018 года.