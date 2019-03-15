Объем ввода жилья в Рязанской области за шесть лет должен вырасти в 1,5 раза

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Рязанской области в 2024 году должен составить 1,15 млн кв. м, что в 1,5 раза превысит уровень 2018 года. Такой показатель зафиксирован в нацпроекте "Жилье и городская среда", сообщил в пятницу ТАСС на I Международном форуме "Умные города" в Калуге губернатор региона Николай Любимов.

В соответствии с майским указом президента РФ к 2024 году в России должны ввести в эксплуатацию порядка 120 млн кв. м жилья, из которых индустриальное жилье составит 80 млн кв. м. Для реализации поставленных задач разработан нацпроект "Жилье и городская среда".

"Нам как цель [при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"] поставили задачу к 2024 году вводить ежегодно 1 млн 150 тыс. кв. м, сейчас ввод - 740 тыс. кв. м, то есть, почти в 1,5 раза увеличение", - сказал он.

Любимов отметил, что на данном этапе сложно прогнозировать высокий спрос на новое жилье. Могут возникнуть сложности и в связи с обязательным переходом застройщиков к работе через эскроу-счета. "Наши эксперты пока просчитывают, что порядка 20% застройщиков уйдут с регионального рынка. Тогда на остальных 80%, соответственно, ложится большая нагрузка", - пояснил он, уточнив, что, по разным оценкам, переход на счета эскроу приведет к росту стоимости строительства от 3-4% до 12-15%.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую - средства граждан будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности (согласно проекту Минстроя, на уровне 30%) и объема привлеченных средств по договорам долевого участия (10%).

О форуме

I Международный форум "Умные города" проходит в Калуге с 14 по 15 марта. Организаторы форума - Национальный центр компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя РФ, ООН-Хабитат и правительства Калужской области. Стратегическим партнером форума выступает автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика".