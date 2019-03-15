Власти Кубани планируют запретить строить высотные здания в центре Краснодара

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Власти Кубани утвердили границы исторического центра Краснодара и намерены внести изменения в генплан таким образом, чтобы запретить возводить в этих границах объекты высотой выше 21 этажа, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации края.

В 2017 году власти Краснодара разработали ограничения на высотность застройки вдоль бульвара по центральной улице Краснодара Красной, запретив возводить в этом районе и на прилегающих кварталах от улицы Хакурате до Офицерской, включая район кинотеатра "Аврора", здания выше 20 этажей. Затем специалисты вели работы по утверждению границ исторического центра Краснодара.

"С первого марта утверждены границы исторического центра краевой столицы. Это 113 кварталов застройки, четыре зеленые зоны, две площади, Всесвятское кладбище <…> Новое строительство в границах указанных территорий будет жестко регламентироваться - высота зданий в центре выделенных периметров не должна превышать 21 м, по краям - не выше двух - четырех этажей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что теме внесения изменений в условия землепользования этими территориями была посвящена прошедшая встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с ведущими архитекторами региона. "Теперь надо внести изменения в генплан и правила землепользования и застройки. Мы это делаем не для того, чтобы законсервировать трущобы, которых сейчас в центре достаточно, а создать комфортное жилье. И сохранить при этом сохранить объекты исторического наследия", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

В границах исторического центра Краснодара расположен 271 объект культурного наследия. Комплексную реконструкцию кварталов в историческом центре планируется проводить в едином стиле, власти намерены оборудовать в этом районе многоярусную подземную парковку. Архитекторы отметили, что необходимо учесть, что в историческом центре сосредоточена деловая жизнь города. "Здесь работает около 30 тыс. человек, нужно разработать транспортную схему, предусмотреть автостоянки, зоны обслуживания", - приводит пресс-служба слова представителя архитектурного сообщества Любови Халимой.

Ранее краевой градостроительный совет утвердил максимальную высотность новых домов в прилегающих к центру микрорайонах, где можно строить здания не выше 35 м. На юге Краснодара, частично застроенном мало- и среднеэтажными жилыми помещениями, предельная высота зданий составит 65 метров.