Объем жилищного строительства в Кировской области к 2024 году вырастет на 50%

КИРОВ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году на 50% - до 827 тыс. кв. м в год. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук.

Увеличение объема ввода жилья, в том числе за счет инвестирования в жилищное строительство и модернизации строительной отрасли, является одной из целей национального проекта "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 годы и включает четыре раздела: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды".

"В рамках федерального проекта "Жилье" Минстроем России для Кировской области установлен показатель по вводу жилья к 2024 году на уровне 827 тыс. кв. м. В 2019 году план по вводу жилья составляет 606 тыс. кв. м жилья", - сказал Бондарчук. По данным министерства, в 2018 году в области было введено в эксплуатацию 551 тыс. кв. м жилья (101% к уровню прошлого года), в настоящее время в регионе строится 116 многоквартирных жилых домов общей площадью 1,4 млн кв. м.

По словам Бондарчука, в рамках федерального проекта "Жилье" в регионе планируют развивать новые жилые микрорайоны.

"В феврале 2019 года заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в размере 774 млн рублей, все средства будут направлены администрации города Кирова на строительство четырех улиц и детского сада", - сказал он.

Также региональный минстрой ведет работу по передаче в собственность области земельных участков, находящихся в федеральной собственности, всего до 2024 года в рамках регионального проекта планируется вовлечь 345 га. В планах также обеспечение жильем отдельных категорий граждан - ветеранов, инвалидов, участников боевых действий и молодых семей, всего жильем будут обеспечены 2054 семьи.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина от 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.