Мутко объяснил разницу в тарифах ЖКХ различиями коммунальных систем в регионах России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в пятницу на встрече с журналистами, комментируя заявление главы федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплатах россиян за жилищно-коммунальные услуги, объяснил разницу тарифов в регионах различиями в функционировании систем ЖКХ.

Ранее Артемьев сообщил в интервью телеканалу "НТВ", что потребители жилищно-коммунальных услуг в России переплачивают по большинству позиций более 100% их себестоимости. Решить существующие проблемы с тарифами планируется на законодательном уровне.

"Образование тарифов - это настолько сложный вопрос, чтобы такие вещи заявлять в публичном пространстве, <...> это поверхностно, с обывательской точки зрения, на самом деле все сложнее. Регионы разные, у них в разном состоянии системы ЖКХ. Например, в одной деревне может быть современная газовая котельная, а в соседней - мазутная, понятно, что жители деревни с мазутной котельной будут платить больше. Тариф на Чукотке и в центре России не может быть одинаковым", - сказал Мутко.

Он добавил, что вопросы утверждения тарифов входят в компетенцию регионов, на федеральном уровне на них могут влиять только предельные индексы. "Мы регулируем только предельные индексы в ЖКХ. <...> Есть разночтения, есть попытки обойти эти индексы в регионах. Эти обходные пути нам вместе с антимонопольной службой и нужно в первую очередь пресечь", - отметил Мутко.