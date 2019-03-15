Васильев попросил Росреестр помочь с кадастрированием более 1 млн объектов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к руководству Росреестра с просьбой отправить в республику группу специалистов для кадастрирования до конца года более 1 млн объектов на территории региона.

"Буквально недавно мы обратились [в Росреестр] с просьбой оказать нам практическую помощь - направить сюда группу специалистов для того, чтобы провести кадастрирование в течение девяти месяцев 1 млн 600 объектов", - сказал Васильев.

По его словам, те преобразования, которые сейчас происходят в республике, "в том числе и в плане достижения результатов за короткий период времени, были бы невозможны без поддержки федерального центра".

"Практически все министерства Российской Федерации побывали у нас. Это пребывание, как правило, заканчивается оказанием практической помощи и затем уже подбором руководителей, обладающих опытом, вызывающих доверие, своими делами зарекомендовавшими себя. Мы сейчас видим целый ряд позитивных подвижек по этим направлениям", - отметил глава региона.

Он добавил, что если республика сейчас "решит вопрос по кадастровому учету 1 млн 600 объектов налогообложения, то на следующие три года [у региона] четко будет определена налоговая база".

"Мы договорились, что, безусловно, это будет делаться очень аккуратно, с учетом тех поручений и рекомендаций, которые президент нам постоянно дает, чтобы люди не испытали шока в результате этих изменений, чтобы это все было в разумных пределах и не превышалась цена среднерыночных показателей как критерий. Но это нужно делать. И, конечно, мы не сможем сделать это без поддержки федерального центра. Поэтому мы рассчитываем, что прибудут помощники, помогут нашим коллегам в Росреестре", - заключил Владимир Васильев.