Двенадцать домов Urban Group достроят до конца 2019 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. 12 домов Urban Group будут достроены до конца 2019 года, говорится в графике завершения объектов обанкротившегося девелопера. Документ в пятницу был представлен дольщикам в офисе Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"План завершения строительства на 2018-2019 год: 12 домов, [квартиры в которых приобрели] 5730 дольщиков", - следует из документа.

В 2019 году будет завершено строительство одного дома в "Видном городе", трех домов в "Митино О2", четырех домов в ЖК "Опалиха О3" и четырех домов в ЖК "Солнечная система". Строительство наибольшего числа домов - 43 из 65 - будет завершено в 2020 году. Все дома во всех жилых проектах Urban Group планируется достроить до августа 2021 года.

На этой неделе Минстрой РФ одобрил передачу обязательств по завершению проектов Urban Group фонду "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства". 19 марта состоится заседание Арбитражного суда, который рассмотрит вопрос передачи обязательств по объектам обанкротившегося девелопера государственной компании.

Компания Crocus Group, которую привлекли для достройки объектов, продолжит работу в качестве подрядчика, сообщалось ранее.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. 9 июля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: ООО "Ваш город", ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект", ООО "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено более 14 тыс. квартир. В реестр требований по нежилым помещениям включено 5,5 тыс. машиномест и кладовок площадью менее 7 кв.м.

В настоящее время на площадках Urban Group работают 1,5 тыс. человек. В апреле их будет 4 тыс. Сейчас на строительных площадках установлено 26 камер, их число будет увеличено, чтобы дольщики могли наблюдать за работами в режиме онлайн.