Финансирование переселения из аварийного жилья на Сахалине увеличили почти втрое

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко решил увеличить финансирование строительства жилья для переселенцев из аварийных домов в 2019 году почти втрое - с 1,2 млрд до 4 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Врио губернатора увеличил в 2019 году финансирование соответствующей региональной программы более чем втрое - с 1,2 млрд рублей до 4 млрд", - говорится в сообщении. Ранее планировалось обеспечить жильем 270 семей, теперь будет построено 920 квартир, уточнили в правительстве.

Кроме того, по данным властей региона, Лимаренко обязал муниципалитеты подписать с жильцами домов, признанных аварийными или имеющих дефицит сейсмостойкости, предварительные соглашения о намерениях. "В [таком] документе будет указан адрес нового дома, количество комнат и площадь новой квартиры, сроки переселения. В свою очередь, гражданин возьмет на себя обязательство освободить прежнее помещение", - пояснила министр строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко.

Ранее в регионе такой практики не было - переселенцы не могли знать заранее ни новый адрес, ни конкретные сроки переезда.

Сейчас в Сахалинской области к категории аварийного отнесено 426 тыс. кв. м жилья - около 4% всего жилого фонда.

Региональная программа по переселению из аварийных домов реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", которые является развитием стартовавших в октябре - декабре 2016 года приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". На исполнение нацпроекта в 2019-2024 годах планируется потратить более 1,66 трлн рублей.