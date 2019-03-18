Госдума 19 марта рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"В первом чтении будет рассмотрен законопроект, внесенный группой депутатов во главе с [председателем Госдумы] Вячеславом Викторовичем Володиным, а также группой сенаторов во главе с [председателем Совфеда] Валентиной Ивановной Матвиенко, который касается возможности предоставления ипотечных каникул", - сказал Исаев по итогам заседания президиума фракции. Он уточнил, что инициатива должна войти в повестку на вторник.

Согласно тексту, каникулы станут возможны для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней.