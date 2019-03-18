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Госдума 19 марта рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах

Предполагается, что ипотечные каникулы станут возможны для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"В первом чтении будет рассмотрен законопроект, внесенный группой депутатов во главе с [председателем Госдумы] Вячеславом Викторовичем Володиным, а также группой сенаторов во главе с [председателем Совфеда] Валентиной Ивановной Матвиенко, который касается возможности предоставления ипотечных каникул", - сказал Исаев по итогам заседания президиума фракции. Он уточнил, что инициатива должна войти в повестку на вторник.

Согласно тексту, каникулы станут возможны для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"
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