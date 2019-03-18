Москомстройинвест настаивает на уголовном деле в отношении застройщика ЖК "Борисоглебское"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москомстройинвест вынес на рассмотрение рабочей группы при прокуратуре Троицка вопрос о строительстве жилого комплекса "Борисоглебское" в Новой Москве в связи с задержкой передачи квартир дольщикам и настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении застройщика, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

Застройщиком жилого комплекса в поселении Новофедоровское, деревня Зверево, участки 100 и 101, является ООО "Апрелевка С2". Концепцией проекта предусмотрено строительство нескольких кварталов, состоящих из малоэтажных домов. На сегодняшний день застройщик, не подписывая дополнительных соглашений с дольщиками, оттягивает сроки ввода корпусов № 1-30, 36, 38-48 (участок 101).

"Москомстройинвест настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении застройщика ЖК "Борисоглебское". Вопрос о строительстве ЖК вынесен на рассмотрение специально созданной на базе прокуратуры города рабочей группы. Есть факты, которые косвенно могут свидетельствовать о нарушениях со стороны компании. Учитывая их, прокурор может дать поручение более детально рассмотреть деятельность застройщика и при необходимости передать вопрос в следственные органы для возбуждения уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что рабочая группа по рассмотрению объектов, строящихся с привлечением средств дольщиков, была создана в Москве для оперативного взаимодействия с правоохранительными органами.

Зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что ведомство также настаивает на проведении правоохранительными органами доследственной проверки деятельности застройщика.

О застройщике

Гончаров отметил, что перечень мер, которые компания планирует принять для завершения реализации проекта, до сих пор не представлен.

В Москомстройинвесте добавили, что прокуратура Троицка поручила застройщику незамедлительно принять меры по восстановлению прав граждан. "Для этого у застройщика есть три варианта. Первый - согласовать с участниками долевого строительства новые сроки передачи жилья. Второй - предоставить квартиры в уже введенных в эксплуатацию корпусах жилого комплекса. Третий - вернуть гражданам вложенные в строительство денежные средства", - пояснил Гончаров.

Весной 2018 года Москомстройинвест провел внеплановую проверку деятельности компании на предмет соблюдения требований закона о долевом строительстве. По ее итогам застройщик был привлечен к административной ответственности, ему было выдано предостережение о необходимости принять срочные меры по устранению отклонений от графика реализации проекта, однако соответствующие меры приняты не были.