Пермский край будет реализовывать пилотный проект по цифровизации городского хозяйства

ПЕРМЬ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края и администрация города Березники подписали соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о цифровизации городского хозяйства, сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора края.

"В Перми и Березниках будет реализован пилотный проект по внедрению передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минстрой России одобрил заявку Пермского края на включение в список пилотных муниципальных образований двух городов региона: в Березниках и Перми будет внедряться комплекс мероприятий в рамках проекта "Умный город", который направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

Проект "Умный город" реализуется Минстроем в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Он включает разработку интеллектуальной системы общественной безопасности: системы видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики, а также автоматизированной системой контроля работы камер в местах повышенной опасности с синхронизацией имеющихся систем видеонаблюдения, в том числе установленных в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.