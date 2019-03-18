Минфин: законопроект о передаче премий страховщиков застройщиков Фонду дольщиков готов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий передачу ответственности и части премий страховых компаний по страхованию ответственности застройщиков в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, был подготовлен и направлен в Главное государственно-правовое управление президента РФ. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Был подготовлен законопроект, он был показан ГПУ [государственно-правовое управление президента РФ], ГПУ прислало довольно много замечаний, сейчас мы эти замечания будем устранять и будем надеяться, что после того, как устраним, пойдет его оперативное принятие", - сказал Моисеев, отметив, что замечания носят юридико-технический характер.

Фонд защиты дольщиков пришел на смену механизму страхования ответственности застройщиков - с осени 2017 года застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. С декабря 2018 года страхование ответственности застройщиков по договорам долевого строительства фактически не осуществляется, после того как ЦБ запретил работать на этом рынке крупнейшему игроку - компании "Респект".

"В конце прошлого года вся ответственность де-факто была переведена в Фонд дольщиков. Соответственно, мы тогда объявляли, что полагаем справедливым, что собранные премии по уже застрахованным рискам... с учетом уже использованного, фактически прошедшего времени, должны быть переданы точно так же в Фонд дольщиков", - напомнил замглавы Минфина.

"Получается, что ответственность вся на Фонд дольщиков передана, а деньги остались у страховых. Получается, страховая собрала сумму на весь срок ответственности, который тянется в 2020-е годы, а уже ответственность вся эта перешла на фонд. Поскольку все в целом понимают, что это несправедливо, то был разработан такой закон", - пояснил Моисеев.

Сумму, подлежащую передаче, он не раскрыл, отметив лишь, что она, скорее всего, не покроет ожидаемые затраты на достройку проблемных объектов.

Страховщики продолжают нести ответственность по уже заключенным договорам, уточнил позднее ТАСС замминистра. Но, по мнению Минфина, разделение ответственности перед дольщиками между фондом и страховыми компаниями нецелесообразно.

"Поскольку сейчас взносы получает и фонд тоже, точнее говоря, только фонд получает взносы, он тоже несет ответственность, и делить ее со страховщиками будет достаточно затруднительно. Особенно с учетом того, что фонд достраивает [проблемные объекты], а страховщики выплачивают тем [дольщикам], кто отказался от достройки. Все-таки у нас подавляющее большинство граждан предпочитают достраивать", - уточнил он Моисеев.

Ранее с предложением передать портфель страховщиков в фонд выступил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, затем предложение поддержал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

В январе в интервью ТАСС он говорил, что, по мнению Минфина, страховщики должны передавать в Фонд дольщиков премию в размере, пропорциональном неистекшему периоду страхования. При этом, по словам Моисеева, если через какое-то время после передачи ответственности и премии произошел страховой случай, то фонд должен иметь право регресса (обратное требование денежной суммы, уплаченной в качестве возмещения вреда, с виновника причинения вреда).