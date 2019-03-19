Число стартовых площадок для строительства домов по реновации в Москве выросло до 323

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили еще пять стартовых площадок для строительства домов по программе реновации. Таким образом, общее количество площадок для возведения нового жилья достигло 323, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы приняли решение о дополнительном включении в программу реновации пяти стартовых площадок в четырех административных округах - Северо-Восточном, Юго-Восточном - две, Южном и Юго-Западном административных округах. Таким образом, общее количество стартовых площадок достигло 323", - сказал он.

Хуснуллин уточнил, что на этих площадках разместится 9 домов для 2,2 тыс. человек. К строительству первых зданий на этих территориях планируется приступить в конце 2019 года.

Он отметил, что общая площадь стартовых площадок с учетом ранее подобранных составляет 4,6 млн кв. м. "Что-то означает? Если мы на 4,6 млн кв. м получаем документацию, то у нас поднимается волна переселения, которая позволяет с уверенностью говорить, что в течение трех волн в основном все переселение по программе реновации закончим", - сказал заммэра.

Хуснуллин пояснил, что стартовые площадки подбираются согласно следующим критериям: близость групп домов, включенных в программу реновации, возможность начать программу в кратчайшие сроки и другие. Кроме того, новые площадки подбираются с учетом мнения местных жителей.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в городе. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.