Минстрой предложил упростить порядок электронного голосования собственников квартир

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено облегчить процедуру проведения общего собрания собственников (ОСС) квартир через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это, в частности, поможет решить проблему фальсификаций протоколов и решений общего собрания жильцов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Могут иметь случаи фальсификации протокола или решений общего собрания, иными словами, подделка подписей. На наш взгляд, электронная форма проведения общих собраний должна решить данную проблему, поскольку при таком голосовании будет автоматическая идентификация пользователя. Минстрой России считает необходимым серьезным образом упростить процедуру проведения общих собраний в ГИС ЖКХ, поскольку невостребованность действующего порядка электронного голосования обусловлена именно сложностью существующей конструкции", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сейчас, чтобы перевести голосование в ГИС ЖКХ требуется принять соответствующее решение большинством в ходе обычного "бумажного" собрания собственников. Выбор администратора электронного собрания также требует обычного голосования. "Мы предлагаем, чтобы администратором был сам инициатор [собрания собственников], он же и определяет форму проведения собрания, которой может быть и голосование через ГИС. Депутатами соответствующая инициатива внесена в Думу, отдельные ее положения будут скорректированы перед первым чтением", - пояснили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что фиксация фактов фальсификации протоколов и решений собраний - прерогатива правоохранительных органов в рамках статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". При этом протокол общего собрания может быть признан недействительным только по решению суда. Органы Госжилинспекции оценивают документы только на отсутствие признаков ничтожности сделки (если был не набран кворума общего собрания или принято решение, противоречащее основам правопорядка).

Спорные случаи в Москве

4 марта на телеканале "Россия-1" вышел сюжет о внезапной для жильцов нескольких новостроек в Бескудниковском районе Москвы смене действовавшей ранее управляющей компании на "ПИК Комфорт". Люди утверждали, что голосование о смене управляющей компании не проводили и намерены это доказывать. В Мосжилинспекции ТАСС сообщили, что получили обращения от жителей двух многоквартирных домов на Бескудниковском бульваре и Дмитровском шоссе о том, что в домах были проведены собрания, на которых принимали соответствующее решение, с нарушением жилищного законодательства.

В пресс-службе "ПИК Комфорт", комментируя ситуацию, ТАСС сообщили, что "все собрания собственников были проведены в соответствии с действующим законодательством РФ" и оригиналы документов были переданы в жилищную инспекцию. "Госжилинспекция после проверки представленных документов приняла решение о внесении этих домов в реестр. На основании данного решения управляющая компания приняла дома в эксплуатацию", - сказал собеседник агентства.

При этом в Мосжилинспекции ТАСС заявили, что по двум домам, жители которых жаловались на смену компании, не поступали материалы общих собраний собственников в отношении выбора "ПИК Комфорт", поэтому проверить протоколы невозможно. "Информация в обращениях жителей Бескудниковского района принята к сведению и будет учтена в случае поступления протоколов общих собраний от управляющей организации "ПИК Комфорт", - уточнил представитель ведомства. В Мосжилинспекции также утверждают, что дома по- прежнему курирует ГБУ г. Москва "Жилищник Бескудниковского района".

В ведомстве добавили, что аналогичные жалобы ранее поступали от жителей Головинского района. "Мосжилинспекцией в установленном порядке были проведены контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых были поданы исковые заявления в суд о признании недействительными решений собственников общего собрания по смене управляющей компании. Исковые требования Мосжилинспекции судом были удовлетворены в полном объеме, способ управления домами не изменился", - пояснили там.

Жалобы жителей Подмосковья

13 марта ресурс "Городская газета" города Химки сообщила об аналогичной ситуации в муниципалитете: жители шести домов жилого комплекса "Солнечная система" (застройщик - обанкротившаяся Urban Group) узнали в марте о смене управляющей компании. Согласно протоколам собраний, которые удалось получить инициативной группе ЖК (есть в распоряжении ТАСС), общие собрания собственников по этому поводу прошли в конце января 2019 года. Однако жильцы утверждают, что не принимали участие в них.

"Мы внезапно узнали о смене управляющей компании с "Территория комфорта - Химки" (ранее входила в структуру Urban Group - прим. ТАСС) на МУП "Жилищник г. о. Химки" в начале марта: на сайте областной Госжилинспекции сменились данные об управлении шестью домами "Солнечной системы". Мы уверены, что собрания собственников, в ходе которых было принято это решение, не легитимны, и сомневаемся в том, что они вообще проводились. Мы намерены подать заявление о подделке подписей в протоколах этих общих собраний собственников и иски в суд о признании незаконным смены управляющей компании", - сообщил ТАСС участник инициативной группы Олег Григорьев.

Он отметил, что в одном из протоколов собраний, на котором якобы было принято решение о смене управляющей компании, он значится инициатором. "Я не инициировал это собрание, не подписывал этот документ. Моя подпись подделана и совсем не похожа на настоящую", - сказал Григорьев.

В Госжилинспекции Московской области ТАСС уточнили, что по этому случаю поступило 4 обращения, однако вопрос, скорее, находится в компетенции суда. "Подлинность подписей мы не проверяем. <…> Разрешаются такие вопросы в судебном порядке", - пояснил собеседник агентства.

МУП "Жилищник" на 100% принадлежит Управлению жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Химки, следует из данных системы СПАРК. Директор компании Максим Шишов сообщил ТАСС, что собрание по смене управляющей компании было проведено по решению инициативных собственников, поскольку от жителей ЖК "Солнечная система" неоднократно поступали жалобы на работу прошлой организации.

"С 1 марта дома были переведены в наше управление, и мы направили запрос в "Территорию комфорта - Химки" на передачу всей необходимой документации. Однако ничего до сих пор не было получено. Мы будем разбираться в ситуации и постараемся решить все вопросы в мирном порядке", - отметил Шишов.

Собрание собственников "под ключ"

По мнению исполнительного директора некоммерческого предприятия "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ" Светланы Разворотневой, подделка протоколов собрания собственников - распространенное явление. Она упомянула подобные случаи в Щелковском районе Московской области, а также в Новосибирской области и Златоусте. "Большими многоквартирными домами управлять выгодно, - сказала она ТАСС. - В Москве и Московской области процветает бизнес: тысяч за 7 [рублей] нанимаете специалиста, он организует собрание нелегальное, и, считайте, что вас выбрали".

ТАСС проанализировал результаты поисковых запросов по ключевым словам "общее собрание собственников под ключ" в сети. Выяснилось, что они содержат много коммерческих предложений. Например, в прайсе на проведение собрания одна из организаций предлагает заплатить от 350 рублей за положительную подпись собственника при наборе кворума в 67% голосов, а за собрание "под ключ" - от 100 тыс. рублей.

По словам Разворотневой, пока не выработан "полностью эффективный механизм" борьбы с такими фальсификациями.