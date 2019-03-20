Путин предложил распространить "ипотечные каникулы" на действующие договоры

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил распространить возможность введения "ипотечных каникул" и на уже действующие договоры. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Люди восприняли это [предложение об "ипотечных каникулах"] так, что эти "каникулы" будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты, - отметил президент. - Но как говорят, слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде". Российский лидер отметил, что это нужно сделать в порядке исключения. По его словам, эту позицию разделяет и Центробанк России. Путин выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат его предложение.

Путин напомнил, что озвучил инициативу об "ипотечных каникулах", выступая с посланием Федеральному собранию. Он отметил, что, по общему правилу, действующее законодательство не предусматривает возможность "обратной силы" нормативных правовых актов, что не позволило бы применить норму об "ипотечных каникулах" к уже заключенным договорам. "К сожалению, такой оговорки мы не сделали, это отчасти и моя вина", - признал российский лидер.

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что Минфин поддерживает решение о придании новой поправке "обратной силы". "Закрепление нормы в части "ипотечных каникул" - очень важное и своевременное решение в части дальнейшего распространения ипотечного кредитования в РФ, - сказал он. - Поэтому мы, безусловно, поддержим это решение относительно распространения законопроекта на действующие договоры ипотечного кредитования".