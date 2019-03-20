Жилой дом с "цифровым" фасадом появится в ЖК "Зиларт" в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Жилой дом с "цифровым" фасадом появится на территории бывшего завода ЗИЛ - в жилом комплексе "Зиларт". Над проектом здания работали сразу четыре архбюро, три из которых - иностранные, сообщила в среду пресс-служба Москомаритектуры.

"На ЗИЛе появится необычный жилой дом с "цифровым" фасадом. Проект разработан совместно голландским архбюро DROM и бельгийскими промышленными дизайнерами Lion Beach, которые специализируются на создании компьютерной анимации. При проектировании фасада использовались так называемые параметрические принципы генерации форм. Сейчас это один из ключевых архитектурных трендов в мире", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что технология заключается в том, что фасад задния выглядит по-разному в зависимости от времени суток. "Днем скульптурный фасад дома № 17 "Зиларта" ловит косые лучи света, благодаря чему на нем проявляется узор. А ночью перфорированные панели будут подсвечиваться струящимся теплым светом из окон", - поясняется в сообщении.

По данным пресс-службы, дом № 17 - пока единственное здание в "Зиларте", над проектом которого работали сразу четыре архбюро, три из них - иностранные.

"Воплотить такой сложный проект стало возможным благодаря общим градостроительным регламентам - простым и понятным. Четкие градостроительные нормы позволили при различном подходе создать архитектурно разнообразный, но при этом целостный жилой комплекс", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.