Совет Госдумы поддержал решение о создании комиссии по закону о хостелах

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совет Госдумы поддержал решение о создании согласительной комиссии по резонансному закону о хостелах, сообщил в среду ТАСС вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

"Совет поддержал решение о создании комиссии, в ее состав войдут четыре депутата от "Единой России" и глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская" от "Справедливой России", - сказал Лебедев.

По его словам, соответствующий проект постановления решено вынести на пленарное заседание 21 марта.

Хованская сообщила журналистам, что сопредседателем комиссии от Совета Федерации будет глава профильного комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Как рассказал по итогам пленарного заседания первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, состав комиссии был поддержан депутатами единогласно, так как ранее все оппозиционные фракции потребовали преодолеть вето Совфеда. "Мы посчитали, что такой принцип формирования комиссии будет правильным", - добавил он.

13 марта Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, который предусматривает запрет на оказание гостиничных услуг в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Для продолжения бизнеса помещение должно быть переведено в нежилой фонд, комнаты, как того требуют действующие для гостиниц нормы, должны быть звукоизолированы, в хостеле должна быть установлена пожарная сигнализация и охранная система. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, верхняя палата поддерживает концепцию закона, но предлагает перенести дату его вступления в силу на 1 января 2020 года с целью создать переходный период для бизнеса.

Как сообщил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" настаивали на том, чтобы преодолеть вето Совета Федерации, но депутаты от "Единой России" выступили за создание согласительной комиссии и перенос срока вступления закона в силу на начало июля.