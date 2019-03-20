Мордовия планирует направить 3 млрд рублей на расселение аварийного жилья до 2024 года

САРАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают направить более 3 млрд рублей на расселение 80 тыс. кв. м аварийного жилья в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года. Новое жилье получат 4,6 тыс. человек, сообщил в среду ТАСС первый замминистра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения республики Владимир Чудайкин.

На 1 января 2019 года, по его словам, очереди на переселение ожидают 6,5 тыс. человек. По данным республиканского правительства, с 2013 по 2017 годы в Мордовии переселили из аварийного жилья более 7,5 тыс. человек, ликвидировано 117 тыс. кв. м аварийного жилья.

"В ближайшие шесть лет мы планируем в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" расселить более 80 тыс. кв. м аварийного жилья, которое было признано таковым на 1 января 2017 года. На эти цели в республику будет направлено более 3 млрд рублей [из федерального бюджета]", - сказал Чудайкин.

Он отметил, что планируется переселить порядка 4,6 тыс. человек. "В том числе в 2019 году мы рассчитываем направить на реализацию программы порядка 258 млн рублей, [в результате планируем расселить] порядка 260 жилых помещений, где проживает около 640 человек", - уточнил собеседник.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.