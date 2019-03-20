Объем ввода жилья в Татарстане к 2024 году вырастет до 3,6 млн кв. м

КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году до 3,6 млн кв. м, в 2018 году в республике в эксплуатацию ввели 2,4 млн кв. м жилья. Об этом в среду ТАСС сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

"В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Татарстане планируется увеличение объемов жилья <...> на 2024 год - до 3 648 тыс. кв. м. В 2018 году введено в эксплуатацию 2 409,9 тыс. кв. м жилья. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 2 425 тыс. кв. м жилья", - говорится в ответе на запрос.

Увеличение объема ввода жилья, в том числе за счет инвестирования в жилищное строительство и модернизации строительной отрасли, является одной из целей национального проекта "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 годы, и включает четыре раздела: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды".

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина от 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.