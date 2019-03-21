Первое арендное жилье начнут строить в Приморье в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Строительство арендного жилья начнется в Приморском крае в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019 году, сообщил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"С этого года мы применим практику строительства арендного жилья на территории Приморского края. Это новая хорошо зарекомендованная форма, которая дает возможность и бюджетникам, и другим категориям граждан получать в аренду жилье в половину меньше рыночной стоимости, а в дальнейшем - через полгода - переводить это жилье в ипотеку. И здесь уже будет действовать льготная ипотека по рождению ребенка или по другим факторам", - сказал он. Губернатор уточнил, что строительство арендного жилья в регионе начнется с городского округа Большой Камень.

По информации главы края, на сегодняшний день Приморье сильно отстает от программы, заданной президентом страны. "Для выполнения указа президента мы должны строить к 2024 году 1,6 млн кв. м жилья, то есть 0,8 кв. м на человека. Сейчас объемы в жилищном строительстве в регионе снижены в три-четыре раза, что приводит к высокой стоимости квадратного метра", - рассказал Кожемяко.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.