Кадастровая стоимость всей учтенной в России недвижимости превысила 672 трлн рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Общая кадастровая стоимость учтенного в России недвижимого имущества по итогам 2018 года превысила 672 трлн рублей, сообщила в четверг руководитель Росреестра Виктория Абрамченко на итоговом заседании коллегии ведомства.

"По состоянию на 1 января 2019 года в ЕГРН учтено 162,5 млн объектов недвижимости, а суммарная кадастровая стоимость всего учтенного недвижимости превысила 672 трлн рублей", - сказала она.

Она отметила, что общая кадастровая стоимость земельных участков превысила 124 трлн рублей. Оставшиеся 548 трлн рублей приходятся на иные объекты недвижимости.

Абрамченко также отметила, что в 2018 году Росреестр обеспечил поступления в бюджеты всех уровней в размере 38,6 млрд рублей.