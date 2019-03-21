Росреестр за два года вдвое сократил срок регистрации прав

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за два года сократила средний срок регистрации прав на недвижимость в два раза, сообщила в четверг на итоговом заседании коллегии ведомства руководитель ведомства Виктория Абрамченко.

"В 2018 году средний срок регистрации прав составил пять дней при нормативе в семь дней. Я напомню, что в 2016 году было 10 дней. То есть мы неуклонно идем к сокращению сроков", - сказала она.

Она отметила, что отдельные регионы в 2018 году регистрировали права еще быстрее. В частности, в Краснодарском крае и Челябинской области срок регистрации не превышал трех дней. В Свердловской, Ростовской, Тульской, Иркутской и Ярославской областях права регистрировали за четыре дня.

Абрамченко также отметила, что в настоящее время прием заявителей Росреестра ведется исключительно в МФЦ.