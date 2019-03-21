Авторы проекта об "ипотечных каникулах" предлагают разрешить брать их несколько раз в год

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Авторы законопроекта об "ипотечных каникулах" предлагают дать возможность гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, воспользоваться этим правом несколько раз в течение года, сообщил ТАСС один из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

"Ко второму чтению мы будем обсуждать уточнение сроков каникул. Мы обсудим вариант с многократностью возможности брать каникулы в рамках общего срока, например, 12 месяцев. Это один из обсуждаемых вариантов, чтобы брать их несколько раз, но не более шести месяцев за раз, а также не более 12 месяцев за все разы", - пояснил Журавлев.

По словам сенатора, авторы законопроекта также обсудят возможность расширения списка оснований для "ипотечных каникул". Одним из таких оснований может быть беременность заемщика, сказал Журавлев.

В среду Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Законопроект устанавливает шестимесячный льготный период, в течение которого оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Таким правом смогут воспользоваться люди, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы, потерявшие кормильца, временно потерявшие трудоспособность, а также семьи, чей доход сократился более чем на 30%. Рассматривать обращения граждан о введении "ипотечных каникул" банки должны будут в течение пяти дней.

Ранее Володин подчеркнул, что "данные нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу". "Эту поправку предложил президент РФ, она поддержана всеми политическими фракциями и будет внесена ко второму чтению", пояснил он.