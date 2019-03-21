Депутаты Госдумы ждут от Совфеда обоснования необходимости отсрочки закона о хостелах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы, вошедшие в состав согласительной комиссии по доработке закона о хостелах, ждут от Совета Федерации детального обоснования необходимости отсрочки вступления в силу запрета на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом в четверг на заседании нижней палаты заявил первый замглавы комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, который вошел в комиссию.

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

В четверг Госдума приняла постановление о формировании совместной с Совфедом согласительной комиссии по данному закону. "Единственный пункт, по которому мы готовы какое-то обсуждение провести, - это срок вступления закона в силу, - подчеркнул Пахомов. - Возможно, это месяц-два, максимум три месяца". Более того, уточнил депутат, нижняя палата согласится на это в том случае, если члены Совфеда аргументируют свои доводы касательно возможных потерь бизнеса, "которые приводились на заседании комитета [СФ по соцполитике], если эти аргументы будут предъявлены не только в устной форме, а в качестве каких-то доказательств".

Как сообщила сопредседатель комиссии, глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская, первое заседание комиссии состоится в понедельник. Она допустила, что решение по закону может быть принято уже в понедельник.