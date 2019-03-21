В Совфеде уверены, что закон об ипотечных каникулах примут до конца весенней сессии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин уверен, что закон об ипотечных каникулах будет принят до конца весенней сессии, сообщила в четверг пресс-служба верхней палаты парламента.

"Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынка Сергей Рябухин выразил уверенность, что закон об ипотечных каникулах будет принят и вступит в силу уже в весеннюю сессию", - говорится в сообщении пресс-службы.

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Законопроект устанавливает шестимесячный льготный период, в течение которого оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Таким правом смогут воспользоваться люди, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы, потерявшие кормильца, временно потерявшие трудоспособность, а также семьи, чей доход сократился более чем на 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней.

С инициативой введения ипотечных каникул выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Как отметил спикер Госдумы, нормы закона будут "распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу".