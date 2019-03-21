Эксперт: стоимость высокобюджетного жилья на первичном рынке Москвы за год выросла на 12%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Средняя стоимость высокобюджетного жилья на первичном рынке Москвы по итогам 2018 года выросла на 12% по сравнению с 2017 годом, сообщила ТАСС директор консалтинга и аналитики международной компании Knight Frank Ольга Широкова.

"На конец 2018 года средневзвешенная цена предложения на первичном рынке в высокобюджетном сегменте была зафиксирована на уровне 787 тыс. рублей за кв. м, что на 12% превышает показатель по итогам 2017 года - тогда средняя цена квадратного метра составляла 701 тыс. рублей", - сказала Широкова.

По ее словам, рост цен на высокобюджетную недвижимость обусловлен сокращением объема предложения недорогих лотов в премиум-классе, а также выходом на рынок новых объектов в городских районах с высокой стоимостью квадратного метра. Она добавила, что по итогам 2018 года наибольший объем предложений в Москве был сосредоточен в Тверском районе (14%), Хамовниках (13%), Замоскворечье (12%) и Якиманке (12%).

"В целом на рынке элитного жилья в Москве происходит сокращение объема предложения", - добавила эксперт. На конец 2018 года в высокобюджетных новостройках столицы экспонировалось более 2 тыс. лотов, что на 15% меньше, чем годом ранее. "Сокращение объема связано с большим количеством заключенных сделок, особенно в летние месяцы 2018 года", - отметила Широкова.

Она также пояснила, что к концу 2018 года в высокобюджетном сегменте практически сравнялись доли представленных апартаментов и квартир и составили 49% и 51% соответственно. Годом ранее доля квартир превышала долю апартаментов на 10 п.п. - 55% против 45%.

Knight Frank - международная консалтинговая компания, которая специализируется на рынках коммерческой и жилой недвижимости. Сегодня компания представлена 523 офисами в 60 странах мира.