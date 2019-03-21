Совфед будет настаивать, чтобы закон о хостелах вступил в силу в начале 2020 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации, вошедшие в состав согласительной комиссии по доработке закона о хостелах, не согласны с озвученной в Госдуме идеей вступления в силу запрета на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов с середины 2019 года и будут настаивать на начале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который является сопредседателем комиссии от СФ.

В четверг Госдума приняла постановление о формировании совместной с Совфедом согласительной комиссии по данному закону. Как сообщил первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, который вошел в комиссию, единственный пункт, по которому депутаты готовы вести обсуждение - это срок вступления закона в силу. Причем, отметил Пахомов, отсрочка может быть максимум три месяца.

"Мы будем выполнять решение палаты, мы определили свои подходы, чтобы дать участникам бизнеса красиво и достойно выйти из него, либо чтобы они получили возможность урегулировать вопросы, связанные с переводом помещения из жилого фонда в нежилой, трех месяцев для этого явно недостаточно. Мы будем настаивать и защищать позицию, которая выработала наша палата, - январь 2020 года", - пояснил Мельниченко.

Как сообщила ранее сопредседатель комиссии, глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская, ее первое заседание состоится в понедельник. Она допустила, что решение по закону может быть принято уже в понедельник.