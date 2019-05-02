Поправки, упрощающие переход на строительство с применением эскроу, подготовят до 1 июля

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной до 1 июля подготовить изменения в законодательство, упрощающие получение разрешений на строительство жилья с использованием счетов эскроу. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на упрощение порядка получения застройщиками разрешительных документов на строительство жилья при переходе от реализации проектов такого строительства с привлечением средств граждан - участников долевого строительства к финансированию строительства с использованием счетов эскроу", - говорится в тексте поручений, подготовленных по итогам встречи главы государства с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда".

В том же перечне поручений, правительству совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" предписывается подготовить и представить предложения о совершенствовании механизмов строительства жилья посредством организации жилищно-строительных кооперативов. Эта работа должна быть проведена до 1 июня 2019 года.