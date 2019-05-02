{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Поправки, упрощающие переход на строительство с применением эскроу, подготовят до 1 июля

Соответствующее поручение дано премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной до 1 июля подготовить изменения в законодательство, упрощающие получение разрешений на строительство жилья с использованием счетов эскроу. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

На эту тему
Национальный проект "Жилье и городская среда". Цели и показатели

"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на упрощение порядка получения застройщиками разрешительных документов на строительство жилья при переходе от реализации проектов такого строительства с привлечением средств граждан - участников долевого строительства к финансированию строительства с использованием счетов эскроу", - говорится в тексте поручений, подготовленных по итогам встречи главы государства с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда".

В том же перечне поручений, правительству совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" предписывается подготовить и представить предложения о совершенствовании механизмов строительства жилья посредством организации жилищно-строительных кооперативов. Эта работа должна быть проведена до 1 июня 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Путин отдал поручения по созданию новых социальных объектов в Татарстане
Среди них - интерактивный музей техники, новое здание Русского драматического театра "Мастеровые", а также инфраструктура для людей с ограниченными возможностями
Читать полностью