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Около 6 тыс. человек расселят в Приамурье из аварийного жилья до 2024 года

Общая площадь расселяемого фонда составит 117 тыс. кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Власти в Амурской области расселят около 6 тыс. человек из аварийного жилья до 2024 года в рамках работы по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в пятницу журналистам в региональном правительстве.

"До 2024 года в Амурской области из аварийного жилья будет расселено около 6 тыc. человек. Общая площадь расселяемого фонда - 117 тыс. кв. м", - сказали в правительстве.

В региональной программе переселения в рамках нацпроекта участвуют 22 муниципальных образования региона из 29 (шесть городских округов и 16 муниципальных районов). На весь период для реализации программы необходимо 6,6 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы, общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

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