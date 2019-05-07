Минстрой планирует упростить повторную экспертизу проектов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минстрой России планирует упростить процедуру прохождения повторной экспертизы строительных проектов. Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

По его словам, сейчас даже незначительные изменения проектов, которые ранее были одобрены экспертизой, нужно выносить на повторное рассмотрение. Это приводит к значительному увеличению сроков строительства.

"Если изменение не затрагивает несущие конструкции, мы предлагаем дать застройщику право вносить изменения, если они подтверждены проектировщиком и главным инженером проекта. При этом мы должны повысить требования к квалификации таких специалистов, чтобы они могли брать на себя такую ответственность", - сказал замминистра.

Он добавил, что также планируется ввести экспертное сопровождение проекта, которое позволит вносить изменения в процессе строительства.

"Застройщик сможет обратиться в орган, где он проходил экспертизу, эксперты оценят изменения на предмет соблюдения требований безопасности, и тогда это подтвержденное изменение становится частью проектов, а Стройнадзор контролирует исполнение проекта. Этот процесс идет до завершения работ, после чего экспертный орган выдает итоговое заключение", - пояснил Волков.

Замминистра отметил, что Минстрой предлагает оптимизировать прохождение повторной экспертизы, если она необходима.

Правила мониторинга цен

Правила мониторинга цен на строительные ресурсы могут быть изменены до конца мая 2019 года, это позволит на 15-20% повысить точность составления смет на бюджетные стройки, сообщил также Волков.

"Сейчас большая часть стоимости ресурсов [в сметах] берется по базе 2000 года с индексами пересчета, часть - по текущей цене методом конкурентного анализа. Необходимо поработать с регионами, чтобы считать индексы точнее, и дать работающие инструменты конкурентного анализа. Это повысит точность системы ценообразования на 15-20%, и для этого будут внесены изменения в постановление правительства о мониторинге цен строительных ресурсов", - сказал он. Волков уточнил, что документ уже находится в правительстве. "Надеюсь, что после майских праздников постановление будет подписано", - отметил он.

Замминистра добавил, что в систему мониторинга будет добавлена возможность участия регионов и отраслевых компаний, а также будет модифицирована методика расчета индексов ценообразования. Помимо этого, будет расширен список компаний, которые поставляют сведения о стоимости строительных ресурсов в федеральную инфосистему ценообразования (ФГИС ЦС). Она создается для предстоящего перехода на ресурсный метод ценообразования. Сейчас во ФГИС ЦС предоставляют данные о ценах 14 тыс. производителей стройресурсов.

"Мы сможем организовать работу с оптовыми поставщиками, анализируя цену не только за предыдущий квартал, но и цену предложений на рынке. Следующим шагом мы будем выстраивать работу с крупными интеграторами и биржевыми площадками как с источниками информации, чтобы иметь возможность верифицировать стоимость ресурса на конкретной территории", - сказал Волков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою и ФАС провести мониторинг цен на стройматериалы для объектов, возводимых в рамках нацпроектов. В частности, Минстрою нужно активизировать работу по обязательному размещению производителями стройматериалов актуальной и достоверной информации во ФГИС ЦС, а также обеспечить переход к автоматизированному сбору и анализу информации о стоимости стройматериалов.

О ценообразовании в строительстве

Для формирования смет строительства, осуществляемого за счет бюджета, на протяжении многих лет применялся базисно-индексный метод. Он предполагает перевод базисных цен, утвержденных в 2000 году, в текущие с помощью специальных индексов, обновляющихся раз в квартал. В 2017 году актуализация метода была заморожена в связи с перспективой перехода на ресурсный метод, который основывается на текущей стоимости материалов.

Однако в процессе работы было установлено, что переход должен быть плавным и займет около двух-трех лет, к единомоментному переходу на новую методику регионы не готовы. До этого времени будет переходный период, который предполагает разморозку прежнего метода определения сметных цен и постепенное внедрение ресурсной модели.