Первое заседание рабочей группы по стратегии развития ЖКХ состоится 14 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минстрой России сформировал рабочую группу по созданию стратегии развития ЖКХ до 2035 года, ее первое заседание пройдет 14 мая. Об этом сообщила журналистам пресс-служба министерства во вторник.

"Состав межведомственной рабочей группы по разработке проекта стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года утвердил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Рабочую группу возглавил заместитель министра Максим Егоров, первое заседание экспертов состоится 14 мая в Минстрое России", - говорится в релизе.

В нем также отмечается, что в состав группы вошло более 40 экспертов. Это представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых общественных организаций, ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

"Перед нами стоит задача подготовить рабочий документ, который предложит реальные механизмы для развития жилищно-коммунального комплекса" - приводятся в сообщении слова заместителя министра Максима Егорова.

В релизе говорится, что стратегия определит целевые показатели развития отрасли ЖКХ, в том числе механизмы развития инвестиционного потенциала.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев сообщил, что проект стратегии должен быть готов до 1 ноября этого года. Он добавил, что разработка документа будет сопровождаться широким экспертным обсуждением.