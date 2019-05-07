Сумма ответственности страховщиков застройщиков в 2018 году упала на 18%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Общая сумма ответственности страховых компаний по страхованию ответственности застройщиков перед дольщиками за 2018 год снизилась на 18% и составила 2,668 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете ЦБ РФ.

"Общий объем ответственности на 31.12.2018 по 695 290 действующим договорам гражданской ответственности застройщиков составил 2668 млрд рублей, что на 18% меньше, чем аналогичный показатель на 31.12.2017", - говорится в отчете. При этом отдельно в 2018 году было заключено 398 494 таких договора, сумма ответственности по ним составила 1,458 трлн рублей.

Выплаты страховщиков по страхованию ответственности застройщиков в 2018 году увеличились более чем в 6 раз по сравнению с 2017 г. и составили 1,1 млрд руб., при этом в течение 2018 года убытков было заявлено на сумму более 15 млрд руб. Летом 2018 года был признан банкротом крупный подмосковный девелопер UrbanGroup. В 2018 году в Банк России поступило около 1300 обращений по вопросам страхования девелоперов от дольщиков, застройщиков, органов государственной власти, иных организаций, отмечается в сообщении. По состоянию на 31 декабря право страховать застройщиков имели 11 страховщиков.

Осенью 2017 года на смену механизму страхования ответственности застройщиков пришел фонд защиты прав дольщиков. Теперь застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. В течение 2018 года страховщики достраховывали договора долевого участия по тем объектам, где уже начал действовать механизм страхования (до декабря 2018 года гарантии фонда на такие объекты не могли распространяться).

С декабря 2018 года страхование ответственности застройщиков фактически не осуществляется, после того как ЦБ запретил работать на этом рынке крупнейшему игроку - компании "Респект". Страховщики продолжают нести ответственность по действующим договорам, а кроме того, в соответствии с законом, принятым в конце 2018 года, застройщики, чьи обязательства были застрахованы, делают также отчисления в компенсационный фонд.

В начале апреля в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий передачу фонду дольщиков ответственности и премий по страхованию застройщиков за неистекший период страхования. По данным источника ТАСС, передаче подлежало около 20 млрд руб. При этом участники страхового рынка выражали сомнения в возможности реализовать закон.

В новость внесены изменения (21:47 мск) - добавлена информация о сумме заявленных убытков